Stagiair (17) uit Genk komt om bij plaatsen van leggers op bouwwerf in Opoeteren

Op een bouwwerf langs de Gruitroderlaan in Opoeteren is woensdagmorgen een 17-jarige Genkenaar om het leven gekomen. De stagiair viel toen de hoop betonnen leggers instortte. Het slachtoffer kreeg nog een legger op zijn hoofd waarop hij overleed.

Het slachtoffer deed een kijkstage bij het bedrijf Caelen uit Genk. Woensdagmorgen werd er gewerkt aan een nieuwbouw in Opoeteren. Samen met een ervaren werknemer van de bouwfirma was de stagiair betonnen leggers voor het dak aan het plaatsen. De twee mannen stonden op de leggers. Op een gegeven moment stortte de hoop leggers in. De ervaren werknemer kon zich nog vastklampen, de stagiair niet. De zeventienjarige jongen viel. Een van de betonnen leggers kwam tegen zijn hoofd neer. Dit werd de Genkenaar fataal.

De hulpdiensten werden opgeroepen maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. Politie Maasland deed de eerste vaststellingen en de arbeidsauditeur werd gecontacteerd. Het arbeidsauditoraat voert onderzoek naar de omstandigheden van het arbeidsongeval.

Op het perceel langs de Gruitroderbaan wordt een huis opgetrokken. De eerste verdieping is klaar.

(mmd/maw)