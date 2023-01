Dimitri Van den Bergh kan eerste topmatch van wereldkampioen Michael Smith worden en doet ‘trick shot’ met zijn darts in… Bahrein

Dimitri Van den Bergh haalde eerder deze maand de halve finales van het WK darts, een unieke prestatie. ‘The DreamMaker’ krijgt echter geen rust want hij zit momenteel in Bahrein.

In Bahrein? Jawel, daar vindt deze week de Bahrain Darts Masters plaats. Dat is de eerste manche van de World Series, een reeks invitatietoernooien over de hele wereld met acht wereldtoppers en acht lokale dartshelden. Daarbij is dus ook Van den Bergh, die vorig seizoen twee manches won en de competitie afsloot als nummer één.

“Het is altijd een eer om de PDC (de dartsfederatie, red.) te mogen vertegenwoordigen”, aldus de Antwerpenaar in een interview met Dan Dawson. “Ik hou ervan. Het wordt inderdaad een nieuwe ervaring om ‘de woestijn’ te gaan spelen, zeker en vast. Ik ga me 100 procent geven, dat doe ik altijd als ik zo’n kans kreeg. Vorig jaar won ik in Kopenhagen en Amsterdam. Ik weet dus dat het niet onmogelijk is om ook hier te winnen.”

In een event rond de loting mocht Van den Bergh een van zijn befaamde ‘trick shots’ bovenhalen. Een pijl in het bedje van zijn elleboog leggen, een andere pijl naar het bord gooien en meteen erna die eerste pijl terug opvangen. Van den Bergh speelt in zijn eerste wedstrijd tegen Alain Abiabi uit de Filipijnen. Bij een (verwachte) zege treft onze landgenoot naar alle waarschijnlijkheid Michael Smith. Het zou het eerste topduel zijn voor de kersverse wereldkampioen sinds zijn triomf op 3 januari.

