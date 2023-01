Jeugdhuis De Brik start jaar met frisse duik… in twee afvalcontainers

Lanaken

Jeugdhuis De Brik in Rekem zette het nieuwe jaar in met een frisse duik. Dat doen ze niet in een of andere plas, wel in een container. “We hebben vorig jaar deze traditie terug op de kaart gezet”, zegt voorzitter Jordy Vanhengel. “Naast ons jeugdhuis hebben we twee puincontainers geplaatst gevuld met water. Hoewel velen het te koud vonden, zijn er toch enkele ijsberen ingesprongen.”

Het nieuwjaarsfeest werd ’s morgens al ingezet met spek en eieren. “Kwestie van sterkte opbouwen voor de nieuwjaarsduik”, lacht rik Ronda. “Zo ‘n 250 jongeren zijn met ons op het nieuwe jaar komen klinken.” Er kwam ook een frituurwagen langs en er werd gezongen en gedanst. “De nodige cava en glühwein heeft de innerlijke mens verwarmd”, aldus de jongeren.

Het jeugdhuis in Rekem is elke donderdag tot en met zaterdagavond geopend. “We kijken ondertussen ook al uit naar ons Aaijt Mennekesbal op 20 januari in ons jeugdhuis”, aldus voorzitter Vanhengel.(joge)

© De Brik