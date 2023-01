Bewoner Sven legt eerste steen van nieuwbouw op Ter Heide

Het merendeel van de gebouwen van Ter Heide campus Genk en Zonhoven dateert van eind jaren 70, begin jaren 80. Via een masterplan zet de organisatie in op vernieuwing volgens een logische structuur met vier fases. De oude gebouwen worden daarbij vervangen door nieuwbouwwoningen volledig op maat van de bewoners van Ter Heide. Het goede verloop van fase twee werd eind 2022 feestelijk gevierd met een eerstesteenlegging.

In fase 1 realiseerde Ter Heide al nieuwe gebouwen voor dagcentrum ‘t Ven en woonbuurt Oase in Zonhoven. De uitvoering van fase 2 startte in augustus 2022. In die fase bouwt Ter Heide tien nieuwe woningen voor zijn bewoners: drie MID-woningen (Eik), drie MED-woningen (Berk) en vier GES-woningen (Heuvel). Fase 2 van het masterplan situeert zich op de beide campussen van Midden-Limburg: zowel in Zonhoven (Berk en Eik) als in Genk (Heuvel). Willemen Construct staat hierbij in voor de ruwbouw (wind- en waterdicht), de afwerking, de technieken en omgevingsaanleg.

De werken in fase 2 verlopen mooi volgens planning en zullen afgerond zijn in januari 2024. Eind december kwam Ter Heide met bewoners, medewerkers, ouders, bouwpartners en heel wat andere genodigden samen voor een feestelijke eerstesteenlegging. Samen met bewoner Sven van woonbuurt Heuvel legden ze de eerste steen op de werf in campus Genk. Met veel precisie zorgde Sven ervoor dat deze gouden baksteen mooi recht op zijn plekje terechtkwam. Deze eerste steen wordt de basis van zijn nieuwe thuis en een warme tweede thuis voor heel wat andere bewoners van Ter Heide.