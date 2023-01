Zangkoor van Gerdingen pikt de draad weer op

Er werd weer met veel inzet en ambiance gerepeteerd en opgetreden in de wekelijkse kerkdiensten. "De haast subtiele familieband tussen de koorleden was nog sterker en intenser geworden", klinkt het. "Na de jubileumviering begon het nieuwe kerkelijk jaar met de vier zondagen van de advent waarin de gezongen liederen met veel aandrang de komst van de verlosser aankondigden met als mooie afsluiter het mooie en sfeervolle 'Rorate caeli'. Daarna volgde kerstavond met de prachtige familieviering in de dorpskerk. Een kwartier voor aanvang werd de kerstsfeer nog aangewakkerd door een zestal gekende kerstliederen."

De echte kerstdienst werd een zeer sfeervolle kerstavond met als omkadering gekende en minder gekende liederen die door het koor op een prachtige manier vertolkt werden. In zijn homilie had de priester het over de vredevolle kerstboodschap, zowel voor kinderen als volwassenen. Na de dienst was iedereen vol lof over deze viering. De zondag daarop werden in de avondviering de stemmingsvolle kerstliederen herhaald en werd het Gregoriaans nog eens van onder het stof gehaald met het 'Kyrie', de Gloria, het 'Sanctus' en het 'Agnus Dei'.

Om de kersttijd af te sluiten, werden op de zondag van de Openbaring van de Heer de drie koningen met hun gaven in de stal van Bethlehem verwelkomd. "Als koor kunnen we terugblikken op een zeer mooi en geslaagd kerstfeest waarin het licht en de liefde zichtbaar gemaakt werden op een eenvoudige en sfeervolle manier. Hopelijk heeft het voor iedere aanwezige een beetje meer echt Kerstmis gebracht. En nu op weg naar Pasen waar de verrijzenis, na een periode van lijden en dood, een apotheose zal kennen."