800 dieren op show van Maas en Kempen

De bond van kleinveetelers Maas en Kempen Stokkem organiseerde haar eerste show na de coronajaren in zaal Nieuwenborgh. Deze expo van neerhofdieren wordt beschouwd als de primula der activiteiten, omdat Maas en Kempen jaar na jaar de vereniging is die als eerste na Nieuwjaar naar buiten treedt.

“De twee verloren jaren door het coronavirus hadden helemaal geen nadelige invloed op de werking van de club, noch op de tentoonstelling”, klinkt het bij Maas en Kempen. “Temeer omdat we als organisatie reden in overvloed hadden om fier op de borst te slaan. Zo'n 99 liefhebbers/kwekers, afkomstig uit de beide landsdelen en zelfs van over de grens, brachten 810 dieren mee. Van konijnen en hanen tot doffers en cavia’s. Voordat die te kijk gesteld werden aan de bezoekers, passeerden die allemaal eerst de jurytafel.”

“Voor de 14 keurmeesters was het een secure opdracht omdat ze rekening moesten houden met alle details: postuur, grootte, kleur van de pels en gezondheid. Maar één dier behaalde minder dan 90 procent. Vijf kampioenen werden gehonoreerd met een score van 96 procent. De deelname en de voorstelling overtrof de vorige expo’s. Daarbij mochten de organisatoren zich verheugen op een grote belangstelling van toeschouwers, waaronder de carnavalprins en -prinses met het hele ‘Van wis tot manjel’-gevolg.”