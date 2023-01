Okra Lommel-centrum viert het nieuwe jaar

"Teamleider en voorzitter van Okra Cluster Lommel wenste iedereen een gezond en liefdevol 2023, maar zorgde ook voor een korte en positieve toelichting van het jaarprogramma van zowel de Cluster (voorheen Gewest) als ons Trefpunt", klinkt het bij Okra Lommel-Centrum. In 2023 staan 125 afzonderlijke activiteiten in het komende kalenderjaar gepland, dat is maar liefst 57 procent van de mogelijke weekdagen of zeker om de twee dagen dat je naar een Okra-activiteit in Lommel komen. Want als Okra-lid ben je in alle zeven Trefpunten welkom (behalve en uitzonderlijk wanneer een activiteit alleen openstaat voor eigen leden van het trefpunt). De 71 bestuurs- of teamleden staan dus altijd klaar om onze 844 aangesloten leden (cijfer 2022) te verwelkomen."

Voor Trefpunt Centrum wordt 2023 toch een uitzonderlijk jaar. "Wij vieren niet alleen ons 60-jarig bestaan, maar hebben ook een aantal nieuwe initiatieven in het jaarprogramma voorzien", klinkt het. "Zo starten wij vanaf februari op iedere tweede dinsdag van de maand met een wijkrestaurant in WZC De bekelaar in samenwerking met dienstencentrum De Vlasschaard. Voor 8,50 euro kan je komen genieten van een driegangenmenu. Ook zijn er vijf edities van 'Aangename Kennismaking' gepland, een fietsmeerdaagse langs plaatsen van de Friese Elfstedentocht, een lentewandeltocht met ontbijt in Center Parcs De Vossemeren, een wijndegustatie en herstarten we ons jaarlijks herfstfeest met muzikale animatie in 't Klosterhof. Slechts één 'zwaard van Damocles' hangt boven ons hoofd en dat is de toekomst van de zaal De Volksmacht als ontmoetings- en vergaderplaats van zowel Saman als Okra Centrum."