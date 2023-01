Vrouw (28) ontdekt dat zwarte beer winterslaap houdt onder haar terras: “Voorlopig niet in de tuin spelen”

De honden van Tyler (28) waren al een tijdje onrustig, dus besloot de Amerikaanse om op onderzoek uit te gaan. Ze vermoedde dat er een eekhoorn of konijn in haar tuin verbleef, maar was geschrokken toen ze ontdekte dat er een zwarte beer onder haar terras lag te slapen. “Ik dacht eerst dat het een klein dier zou zijn”, aldus de vrouw uit Connecticut. “Maar hij is gigantisch!” Ze kreeg van de lokale overheid de raad om het dier te verjagen met water of lawaai, maar Tyler wil de winterslaap van de beer niet verstoren. “Maar voorlopig laat ik mijn dochter niet in de tuin spelen”, klinkt het nog.