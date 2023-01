Reuzegommer veroordeeld nadat hij student gebroken neus slaat: “Mijn cliënt is geen heilige, maar dit was nooit zijn bedoeling”

J.V., een van de Antwerpse leden van studentenclub Reuzegom, is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur na een vuistslag in het gezicht van een rechtenstudent. Na een nachtje stappen leidde een discussie tot wat getrek en geduw in een Leuvense pitazaak. De student kwam tussenbeide in de ruzie en moest dat bekopen met een gebroken neus. Zijn verdediging eiste een schadevergoeding van 36.000 euro, maar het slachtoffer krijgt uiteindelijk iets meer dan 5.000 euro.

Binnenkort begint de molen weer te draaien in het Reuzegomdossier. Beklaagde J.V. was een van de achttien Reuzegommers die aanwezig waren bij de doop van Sandia Dia. De eerstejaarsstudent moest het ritueel bekopen met zijn leven. Die rechtszaak gaat midden maart voort, maar J.V. moest zich woensdag voor andere feiten verantwoorden in Leuven.

Die feiten dateren al van 30 oktober 2018, toen J.V. een stapje zette in het Leuvense nachtleven. Daar keek hij wat te diep in het glas, wat in combinatie met medicatie tegen ADD leidde tot een black-out voor de Reuzegommer. In een Leuvense pitazaak leidde een discussie tot wat getrek en geduw tussen J.V. en enkele Limburgse studenten. Het slachtoffer kwam tussenbeide en kreeg een vuistslag in het gezicht, waardoor hij een neusbreuk opliep. V. nam de benen nadat hij de schade had opgemeten.

Blijvende gevolgen

De burgerlijke partij tilde erg zwaar aan de feiten. Het slachtoffer zou blijvende gevolgen van de neusbreuk ondervinden en zo bijna een jaar van zijn studies zijn verloren. Daarom eiste het slachtoffer een schadevergoeding van om en bij 36.000 euro. “De gevraagde schadevergoeding namens het slachtoffer en zijn ouders was helemaal buiten proportie”, zegt advocaat Christian Clemens. “Ik probeer geen heilige te maken van mijn cliënt, maar het is uiteraard nooit de bedoeling geweest om de neus van het slachtoffer te breken.”

De rechtbank veroordeelt V. tot een schadevergoeding van 5.157 euro. Daarnaast moet hij een werkstraf van zestig uur afwerken.

Onpartijdige aanpak

Advocaat Christian Clement is tevreden over de uitspraak. “Tijdens de hele procedure van deze rechtszaak stoorde ik me aan het discours van de burgerlijke partijen. Het ‘Reuzegomdossier’ werd daarbij heel hard uitgespeeld, terwijl dat helemaal losstaat van deze kwestie. Met deze uitspraak wordt de zaak herleid tot haar ware omvang. Ik bewonder de onpartijdige en kritische aanpak van deze rechtbank.”