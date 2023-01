Peuk dropt nieuwe single Bokkenpaleis

In april verschijnt een nieuwe plaat van Peuk: Escape Somehow . De eerste voorbode daarvan - single Bokkenpaleis - is nu uit. Het trio trekt ook naar de UK voor een aantal liveshows.

Wie vorig jaar Peuk bezig zag op Rock Herk, merkte dat het Limburgse trio al ver gevorderd was in het maken van een nieuwe plaat: bijna alle nummers die ze speelden waren nieuw. Op 14 april verschijnt Escape Somehow, de opvolger van hun naamloze debuut uit 2019. Bokkenpaleis is de eerste single.

© rr

“Bokkenpaleis staat voor de pitstops die we maken aan een tankstation om bokken te halen onderweg naar of van optredens”, verduidelijkt frontstrot Nele Janssen, “Ik vond die titel wel passen bij de energie die het nummer uitstraalt. Het heeft iets enthousiast, op weg naar een nieuw ‘avontuur’ of muzikale beleving, ontsnappen aan een alledaagse sleur of negatieve gevoelens en gedachten. Bijtanken om door te gaan, letterlijk en figuurlijk.”

In april doet de groep een kleine tournee in het buitenland, met optredens in Londen, Liverpool, Brighton, Parijs en Tilburg.

Beluister Bokkenpaleis hier.

© rr

cru