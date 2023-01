Slimme sales: deze tien trendy basics moet je scoren op je soldenjacht

Matching set

Mission accomplished: het vrouwenpak is erin geslaagd te evolueren van brave kantoorlook naar allround statementstuk, met dank aan de frisse kleuren, losse snit en comfy materialen. Werk of weekend, maakt niet uit, en ook de seizoenen vormen dus geen belemmering.

Suits you! 149,99 euro (blazer) en 109,99 euro (broek), Comma, comma-store.eu

Mini

De mini laat zich niet intimideren door vrieskou en duikt in zowat elke collectie op. En dat zal het korte rokje nog een hele tijd blijven doen, want straks trek je die panty uit en gaat de mini gewoon mee de lente in. Keuze genoeg, maar sowieso zijn rokjes met plooien en bloemen, en natuurlijk ook denim exemplaren een slimme koop.

Denim does it. 64,95 euro, Levi’s, levi.com

Party dress

In januari lijkt feestkleding passé, maar het komende jaar staan er natuurlijk nog genoeg gelegenheden op de agenda. Negeren: stuks met veel glitters, pailletten en bling. Ga liever voor de meer ingetogen partylooks die van jubileum tot club kunnen, met de little black dress als favoriete klassieker.

Little black beauty. 85 euro, FRNCH bij Juttu, juttu.be

Knitwear

Aan mooie, kwaliteitsvolle knitwear hangt een prijskaartje, tijdens de solden is dit dan ook een absolute must op het lijstje. De gebreide jurk blijft een succesnummer: deze winter met rolkraagtruitje of mouwloos vest, tijdens de prille lente perfect als zacht en warm tussenseizoensstuk.

Zacht en warm als ’n knuffel. 199 euro, Xandres, xandres.com

Big boots

Het is de winter van de big boots: stoere, lederen laarzen met stevige zolen. In zwart natuurlijk, maar ook neutrale tegenhangers als beige en offwhite doen het erg goed dit seizoen. Slimme investering, want deze tint is wat zachter en matcht daardoor perfect bij lentelooks.

Op hoge voet. 149,90 euro, Unisa, unisa-europe.com

Lavendel

Het wordt dé kleur van de zomer, en ook in de wintercollectie duikt de frisse pasteltint hier en daar op. Lavendel gespot? Niet twijfelen dus, want het stuk gaat sowieso een paar successeizoenen mee, bovendien is het een erg gesofisticeerde kleur die mooi combineert met zowel wit als opvallende tinten als indigo of oranje.

Pastel? Jawel! 59,99 euro, CKS, cks-fashion.com

Nonchalant

Over & out voor de skinny, want deze winter én heel wat volgende seizoenen nemen de relaxed fit-broeken het over. Straight, flared tot extra los, stoer en nonchalant tot gekleed: het aanbod is ruim, de focus ligt op comfort. Voor de fans: de cargo pants worden een hit deze lente.

Nonchalant elegant. 199 euro, Gigue, gigue.com

Cut-outs

Een stijlvolle hap uit je shirt of truitje: de cut-outs schakelen de komende maanden nog een versnelling hoger en gunnen straks een speelse blik op schouder, decolleté, buik en taille. Ook deze winter zie je al truitjes met een elegante cut-out, de solden zijn een reden om nú al te investeren in de lentefavoriet.

Blikvanger. 79,90 euro, Edited, edited.nl

Mouwloos

Het is een topseizoen voor alles wat mouwloos is, met de bodywarmer op nummer één. Oversized of cropped, basic of fel getint, in teddy of dons: de investering meer dan waard, want deze winter een lekker laagje extra om de stookkosten te beperken, tijdens het voorjaar het perfecte wandelmaatje.

Reversible bodywarmer. 195 euro, Essentiel, essentiel-antwerp.com

Metallic

Nog zo’n feestnummer dat de komende maanden glans geeft. Goud natuurlijk, ook heel wat zachte zeemeermintinten, maar vooral zilver grijpt de hoofdrol. Ga voor accessoires zoals een handtas of een paar laarsjes om een basic look heel eenvoudig extra punch te geven.

Extra glans graag. 395 euro, Clio Goldbrenner, cliogoldbrenner.com

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.