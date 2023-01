Oplichters stelen identiteit van Open Vld-politica: “Geniet van volledig naakt op mijn pagina”

“Dit is voor alle duidelijkheid geen foto van mij”, zegt ze, verwijzend naar de grote foto met naakte vrouwenbillen op Instagram. Onbekenden hebben een nepprofiel aangemaakt op naam van de Wilrijkse politica. Dinsdag kreeg ze verschillende berichten van volgers die het haar signaleerden.

Toen we haar woensdagochtend spraken, was ze over de grootste schok heen. “Maar leuk is anders natuurlijk”, zegt de Antwerpse, die ook golfinfluencer is.

Het was de daders duidelijk om centen te doen. Abonneer u op mijn pagina en u kunt genieten van volledig naakt... stond er te lezen. Wie doorklikte, kwam op een Onlyfans-profiel terecht waar je moet betalen voor foto’s. “Die naaktfoto’s bestaan uiteraard niet”, verduidelijkt d’Archambeau.

Het is niet de eerste keer dat nepprofielen worden aangemaakt onder de naam van de Wilrijkse. “Maar het is de eerste keer in een seksuele context. En dat was toch wel even schrikken. Intussen heeft Wix de pagina offline gehaald. Maar ik heb woensdagmiddag afspraak bij de politie van Wilrijk. Want dit keer dien ik een klacht in. Intussen hoop ik dat niemand van mijn volgers in de val is getrapt en geld heeft overgemaakt aan de oplichter of oplichters”, zegt ze.

Alexandra D’Archambeau — © Geert Van de Velde

Het was overigens al de tweede keer in een week tijd dat ze slachtoffer werd van identiteitsfraude. “Met de andere fraudeur heb ik zelfs kunnen chatten. Hij zei dat hij geen geld had en heeft het profiel uiteindelijk zelf offline gehaald nadat ik er mee gedreigd had naar de politie te stappen. Maar als ze nu ook de seksuele toer op gaan om mensen op te lichten in mijn naam, gaat dat te ver.”

Bij de politiediensten zien ze alle vormen van internetfraude, dus ook identiteitsfraude, jaar na jaar stijgen, zo klinkt het.

Ze geven volgende tips mee:

- Verzamel bewijsmateriaal

Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal. Maak ook screenshots van de valse webpagina.

- Dien een klacht in

Stap naar de politie en dien een klacht in. Zo heb je ook een bewijs voor wanneer andere mensen worden opgelicht via een nepprofiel dat wel jouw naam draagt.

- Maak een melding op de website meldpunt

De website meldpunt.belgie.be werd opgericht door de Federale Overheidsdienst Economie om allerlei vormen van oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te melden.

- Deel het op sociale media

Maak op sociale media zo snel mogelijk bekend dat je slachtoffer bent geworden van ID-fraude, zodat iedereen weet dat ze er niet op moeten ingaan als ze zien dat je iets verkoopt of als ze via jouw profiel naar een andere site worden doorgestuurd.

- Blokkeer je bankpas en/of creditcard

“Heb je ook je bank- of creditcardgegevens doorgestuurd? Blokkeer dan direct je kaart voordat er vreemde transacties worden verricht”, zo luidt het bij Febelfin, dat de financiële sector in ons land vertegenwoordigt. “Criminelen proberen soms met een slinkse truc nieuwe bankrekeningen te openen op jouw naam. Hiermee kunnen ze mensen geld afhandig maken, zonder dat hun eigen identiteit bekend wordt.”