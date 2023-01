Thibaut Courtois verdedigt Cristiano Ronaldo, maar monsterdeal in Saoedi-Arabië bevat geen ambassadeurschap voor WK

De helft van dat bedrag verdient CR7 als speler van Al-Nassr, de overige 200 miljoen euro voor zijn diensten als ambassadeur van de gezamenlijke kandidatuur van Saoedi-Arabië met zowaar Egypte en Griekenland om het WK van 2030 binnen te halen. Eind vorig jaar werd het WK in buurland Qatar georganiseerd. In een woensdag gepubliceerde mededeling ontkent de club dat. “Het contract van Cristiano bevat geen verbintenissen met betrekking tot een WK-bid”, klinkt het.

Volgens dezelfde bron kwam het akkoord met Cristiano Ronaldo er op voorspraak van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, en dan vooral kroonprins Mohammed bin Salman. “MbS en zijn broers Naif, Turki en Rakan, zijn al geruime tijd ereleden van Al-Nassr. Ze wilden hun club in de schijnwerpers zetten en tegelijkertijd sportief versterken. De beste speler ter wereld aantrekken, was simpelweg de beste manier daarvoor”, klinkt het bij de anonieme bron, die eveneens zegt dat het kapitaal voor de megadeal bij het staatsinvesteringsfonds PIF (Public Investment Fund) werd gehaald. “Al-Nassr en bij uitbreiding alle andere Saoedische clubs beschikken niet over de middelen om zo’n contract te honoreren. PIF staat garant voor de uitbetaling.”

© REUTERS

Het Saoedische staatsinvesteringsfonds pompt sinds enkele jaren steeds meer geld in de sportwereld. Vorig jaar werd door hen Premier League-club Newcastle United overgenomen. Daarnaast financieren zij ook het omstreden LIV-golfcircuit, dat meer en meer topgolfers weet aan te trekken en voor een ware breuk aan het zorgen is in de golfwereld.

Al-Nassr veroverde negen landstitels, de laatste daarvan in 2019. In 1995 was de club runner-up in de Aziatische Champions League, in 1998 won het de Beker voor Bekerwinnaars. Een internationale trofee is er nog niet en daar moet CR7 dus verandering in brengen. De overige bekende spelers bij de club zijn de Colombiaanse doelman David Ospina, en de Braziliaanse middenvelders Luiz Gustavo en Anderson Talisca. De Fransman Rudi Garcia is er de trainer.

Courtois over CR7

Intussen kreeg Thibaut Courtois de vraag om zijn licht te laten schijnen over de transfer van Ronaldo naar Saoedi-Arabië.

“Ik denk dat het toont dat dit een land is dat een wil heeft om beter te worden in sport”, aldus de Rode Duivel, die in het land is voor de Spaanse supercup. “Je ziet het met de Formule 1 en andere evenementen, en ook omdat wij hier nu zijn. We hebben ook op het WK gezien dat ze goeie wedstrijden gespeeld hebben en zelfs Argentinië versloegen. Dat Cristiano Ronaldo gekozen heeft om hier te komen voetballen, dat is natuurlijk zijn beslissing. Meer kan ik daar niet over zeggen. Het toont gewoon aan dat ze hier stappen vooruit willen zetten op het vlak van voetbal en voor de competitie is het belangrijk een speler van zo’n kaliber te hebben. Ik denk nu wel dat Al-Nassr hem gekocht heeft om de titel te winnen.”