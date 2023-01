Prins Harry: “Meghan en Kate hadden een moeilijk momentje over een lipgloss”

Prins Harry neemt in zijn boek Spare geen blad voor de mond en vermeldt zelfs de kleinste incidenten tussen pakweg zijn vrouw Meghan Markle en schoonzus Kate Middleton. Zo heeft hij het over een ongemakkelijk moment tussen de twee met in de hoofdrol… een lipgloss. Welke dat is, kom je hier te weten.

William, Camilla, koning Charles III… Allemaal worden ze in Spare, het nieuwste boek van prins Harry, op de korrel genomen. En ook de intriges tussen zijn eigen vrouw Meghan Markle en schoonzus Kate Middleton worden uitvoerig beschreven. Zo zouden beide dames een ongemakkelijk momentje hebben gehad over een lipgloss.

We gaan daarvoor terug naar 2018 toen zowel Harry en Meghan als William en Kate aanwezig waren op het Royal Foundation Forum. Toen Meghan nog even haar lippen wilde bijwerken en om de lipgloss van Kate vroeg, zou die laatste daar niet blij mee geweest zijn. “Kate keek verbijsterd in haar handtas en haalde er met heel veel tegenzin een kleine tube uit”, schrijft Harry in zijn boek. “Meghan kneep een beetje gloss uit de tube en bracht het met haar vingers aan. De grimas die Kate toen trok… ”

Voor de nieuwsgierigen: de lipgloss die zowel Meghan als Kate toen droegen, was er eentje van het Franse merk Clarins. De ‘Clarins Lip perfector’ in de tint ‘Rose Shimmer’ is te koop bij de parfumeriezaak voor 18,50 euro.