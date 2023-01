Achttien maanden cel voor man (47) uit Kuurne die zevenjarig petekind aanrandt

De aanranding dateert van twee jaar geleden toen het jongetje in het eerste leerjaar zat. De eerste beklaagde is een jeugdvriend van zijn vader en dooppeter van het slachtoffer. “Het kind durfde het pas een hele tijd later aan zijn papa zeggen omdat hij bang was om zijn peter te verliezen”, zo vertelde de advocaat van de familie tijdens het proces. De eerste beklaagde stond terecht voor aanranding en bezit en verspreiding van kinderporno. De tweede chatte met de eerste. Hun gesprekken hadden een pedofiele inhoud. Beide mannen benadrukten tegenover de rechter dat ze enorm veel spijt hebben van de feiten.

De tweede beklaagde gaf aan dat hij lang met zijn seksualiteit heeft geworsteld. “Hij zat thuis na een arbeidsongeval en voelde zich eenzaam”, zo pleitte zijn advocaat. “Online belandde hij in een chatgroep waarin veel beelden werden uitgewisseld. Daar zaten een beperkt aantal beelden van minderjarigen bij. Dat wist hij, hij heeft de beelden bekeken, maar ondertussen is het tot hem doorgedrongen dat het gaat om slachtoffers van kindermisbruik.”

De peter van het slachtoffer kreeg een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Hij moet begeleiding volgen en is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Doet hij dat niet, dan wordt de celstraf effectief. De zestiger uit Waregem werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden met uitstel. Hij wordt eveneens voor vijf jaar uit zijn rechten gezet. De burgerlijke partijen kregen een provisionele schadevergoeding.