Laptop gestolen bij inbraak in Tongeren

In de Clarastraat in Tongeren is dinsdagavond een inbraak vastgesteld. Die werd tussen 17 en 23 uur gepleegd. De dader sloeg een ruit in. Uit de keuken werd een laptop gestolen. Mogelijk werd er nog meer gestolen. Het gerechtelijk laboratorium doet een sporenonderzoek. In die buurt zijn recent meerdere inbraken gepleegd.

