Besparingen bij Damiaanactie: 46 medewerkers krijgen ontslag

Verschillende projecten van Damiaanactie wereldwijd zullen het dit jaar met veel minder geld moeten doen. Concreet is de organisatie van plan om 975.000 euro te besparen om het geschatte verlies in 2023 te beperken tot 1,6 miljoen euro. Dat melden Le Vif en Knack. De penibele begroting betekent ook het ontslag van 46 medewerkers in de projectlanden.