Takeaway tip: Jaline uit ‘Bake Off’ opent eigen patisserie waar je zoete gebakjes eet in Parijse sfeer

In een prachtig herenhuis in de Hemelingenstraat in Tongeren kan je voortaan de gebakjes van Jaline eten en bestellen. — © Luc Daelemans

Mooie patisserie in de toonbank, vers gebakken zuurdesembrood en een interieur waar je je eventjes in het moderne Parijs waant. ‘Bake Off’-winnares Jaline Vandromme opende zopas haar eigen patisserie in hartje Tongeren.

In 2019 bakte Jaline Vandromme iedereen naar huis in Bake Off Vlaanderen. Ze blies jurylid Herman Van Dender van zijn sokken en kreeg er een stageplaats aangeboden. Drie jaar later opent ze haar eigen Patisserie Jaline in hartje Tongeren. “Tijdens corona viel mijn werk bij Herman stil. Ik kocht een foodtruck en ging zelf markten doen met mijn patisserie. Dat was zo’n succes, elke markt was ik uitverkocht. De vraag naar patisserie werd groter, mijn atelier te klein. Zo groeide het idee om een eigen patisserie te openen.”

Jaline vond een oud herenhuis in Tongeren waar ze haar concept verder kon uitrollen. “Het totaalplaatje moest kloppen. Ik wil de sfeer van een moderne Parijse patisserie overbrengen met een strak interieur, een toonbank en tafels op maat gemaakt aangevuld met een mooie designstoel en handgemaakte keramiek.”

© Luc Daelemans

In die toonbank liggen dagelijks gebakjes klaar om af te halen of om ter plekke van te smullen. De bestsellers? “De citroen merengue en het trio van chocolade vallen altijd in de smaak”, zegt Jaline. Verder bakt ze ook dagelijks koffiekoeken en zuurdesembrood. In de patisserie kan je ook ontbijten. “Niet zomaar een ontbijt, maar we willen onze klanten verwennen met meer verfijnde gerechten, zoals een toast avocado en zalm en een glas bubbels bij het ontbijt. Binnenkort starten we ook met brunch. We hadden niet verwacht dat ons concept en de patisserie van meet af zo’n succes zouden zijn. De lunch laten we nog even wat het is, zodat ik ook nog tijd heb om patisserie te maken en te bakken.”

Patisserie Jaline, Hemelingenstraat 47 in Tongeren. De winkel is open van wo t.e.m. zo van 7 tot 16 uur. Ontbijten kan van 9 tot 11.30 uur, genieten van gebak kan de hele dag. Je kan er ook brood en patisserie afhalen. Info: www.jaline.be

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans