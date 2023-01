Antwerpse schepen wil haven “op elke mogelijke manier” beter beveiligen tegen drugssmokkel

Moet het leger desnoods worden ingeschakeld om de Antwerpse haven beter te beveiligen? Radio 1 legde deze oproep van Bart De Wever woensdagochtend voor aan havenschepen Annick De Ridder (N-VA) naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Merksem. “Ik ben op het punt gekomen dat het me niet meer uitmaakt hoe we de haven beter beveiligen”, zegt De Ridder. “De drugscriminaliteit verlamt onze samenleving. We moeten er nu écht een topprioriteit van maken.”

De Port of Antwerp-Bruges blijft records verbreken. Vorig jaar verwerkte de haven zo’n 286,9 miljoen ton goederen, wat Antwerpen de grootste exporthaven in Europa maakt. En voor het zoveelste jaar op een rij heeft de douane ook een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen.

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) is blij dat de haven kan blijven groeien, maar haalt tijdens een interview met Radio 1 ook aan dat de uitdagingen groot blijven, zeker in verband met het drugsmilieu. “We hebben dat dramatisch hoogtepunt meegemaakt deze week, waarbij een eerste onschuldig slachtoffer gevallen is. Ik wil eerst en vooral mijn medeleven betuigen aan alle naaste familie en vrienden, maar ik uit uiteraard ook mijn kwaadheid naar die drugshandel, die er voor verantwoordelijk is. Dat is een spijtige mijlpaal, maar we moeten er nu van overtuigd zijn dat de strijd opgevoerd moet worden.”

Schepen De Ridder weet dat Antwerpen als tweede grootste haven van Europa illegale handel aantrekt. Maar net zoals vakbondsmensen, politici en experts al herhaaldelijk aangaven, moet er meer personeel en middelen vrijgemaakt worden om de strijd aan te gaan tegen de drugsmaffia. “Lokaal en federaal doen we er alles aan, maar die diensten zijn ook zwaar onderbemand. Federale Gerechtelijke Politie (FGP), het leger, of een andere piste, ik ben op het punt gekomen dat het me niet meer uitmaakt hoe we de haven beter kunnen beveiligen. Zolang de haven maar beter beveiligd wordt. De situatie is dramatisch, de drugscriminaliteit verlamt onze samenleving. We moeten er nu écht een topprioriteit van maken.”

Meer sensibilisering

De Antwerpse drugsoorlog heeft ook een impact op personeel dat in de haven werkt. Mensen die aangesproken worden om containers open te breken of te verplaatsen, het gebeurt helaas nog steeds. Volgens De Ridder moet er meer sensibilisering komen rond de impact rond samenwerken met de drugsmaffia om duidelijk te maken dat “één keertje” niet mogelijk is.

“De lokroep is groot natuurlijk, zeker als we over tienduizend tot honderdduizenden euro’s spreken. Maar we moeten bijvoorbeeld via private bedrijven campagnes organiseren om duidelijk te maken dat één keer uithalen niet mogelijk is. Je geraakt nooit uit de klauwen van de drugsmaffia. En het einde van dat verhaal eindigt altijd met bedreigingen, geweld of de gevangenis. Eens je over die lijn zit, is het te laat.”

Ook voor drugsgebruikers die in de haven aan de slag gaan, moet er preventief meer ingezet worden. “We moeten beseffen dat zij ook een radar zijn in dit geheel. Onschuldige slachtoffers eisen is niet vrijblijvend. We moeten verhalen kunnen brengen waar het wel misloopt.”