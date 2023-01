Conner Rousseau: “Geen extra taks op energiefactuur om verlenging levensduur kerncentrales te betalen”

Vooruit wil niet dat er een extra taks komt in de energiefactuur om extra kosten voor het langer openhouden van de kerncentrales te betalen. “Het is onze taak om de energiefactuur van de mensen te drukken. Niet om ze duurder te maken”, zegt partijvoorzitter Conner Rousseau.

Het kernkabinet stemde maandag in met het akkoord dat premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelden met Engie over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Die moeten vanaf de winter van 2026-27 tien jaar extra draaien. Er bestaan echter nog een aantal onzekerheden. Zo bevat het contract geen concrete bedragen.

Mocht die levensduurverlenging extra kosten meebrengen, dan kan er voor Rousseau geen sprake zijn van een extra taks in de energiefactuur. “Een levensduurverlenging van de kerncentrales kan voor Vooruit alleen onder drie strikte voorwaarden. Het is de goedkoopste optie voor de energiefactuur van de Vlaming, we moeten zeker zijn dat onze energie veilig is en we moeten zeker zijn dat er voldoende energie zal zijn”, zegt hij. “Met socialisten in de regering komt er geen extra taks op de energiefactuur. Ook niet voor de extra kosten van een levensduurverlening.”

