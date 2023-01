Koersen op drie continenten, een logistieke puzzel van 1.000 stukjes: “En dan is het nog niet eens de meest hectische periode van het jaar”

Dinsdag start het wielerjaar officieel met de Tour Down Under. Met overlappend ook de Ronde van San Juan en heel wat trainingskampen op Spaanse bodem, meteen een ingewikkelde logistieke puzzel over drie continenten voor de World Tour-teams. Als Operations Manager heeft Elke Weylandt een perfecte kijk op hoe zo’n proces bij een team als Trek-Segafredo verloopt.