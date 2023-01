Politieke partijen geven recordbedrag uit aan advertenties op sociale media

Alle Belgische politieke partijen hebben vorig jaar samen 5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram. Dat zegt onderzoeker Jan Steurs van AdLens, een collectief dat politieke advertenties onderzoekt op sociale media, aan de VRT. Volgens hem lijkt het alsof we in een permanente verkiezingscampagne zitten. “We krijgen buiten de verkiezingen meer propaganda binnen dan tijdens de verkiezingen”, aldus Steurs.

N-VA en Vlaamse Belang zijn de absolute koplopers in uitgaven. N-VA spendeerde vorig jaar ruim 1,7 miljoen euro aan advertenties aan Facebook en Instagram, allebei eigendom van Meta, het bedrijf van Mark Zuckerberg. Gevolgd door ruim 1,1 miljoen euro van Vlaams Belang. Beide partijen gaven zo ook nog eens ettelijke honderdduizenden euro meer uit dan 2021.

“De cijfers zijn heel hoog, Vlaanderen is een absolute kampioen in uitgaven op Facebook”, zegt onderzoeker Steurs. “Vlaanderen steekt vlotjes landen voorbij die vorig jaar verkiezingen organiseerden, zoals Zweden, Nederland of Hongarije. Met N-VA en Vlaamse Belang hebben we gewoon twee partijen in de top 3 van Europa.”