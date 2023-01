NBA opgeschrikt door valpartij van superster Luka Doncic, Damian Lillard dunkt alsof z’n leven ervan afhangt

Ondanks de rentree van Stephen Curry na een wekenlange afwezigheid wegens een schouderblessure, is Golden State Warriors dinsdag in het eigen Chase Center in San Francisco met 113-125 onderuit gegaan tegen Phoenix Suns in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Curry kwam tegen de Suns tot 24 punten. Zijn ploeggenoten Jordan Poole (27) en Klay Thompson (29) namen meer punten voor hun rekening. De bijdrage van het drietal was echter niet voldoende voor de overwinning. Mikal Bridges had aan de zijde van de Suns met 26 punten een belangrijk aandeel in de zege. De bezoekers traden aan zonder de geblesseerden Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton.

Voor Golden State Warriors was het al de 21e nederlaag van het seizoen, de derde op een rij. Daarmee komen ze in de Western Conference niet verder dan de achtste plaats en zal het nog bikkelen worden voor een stek in de play-offs. Phoenix Suns staat met één zege meer op de teller op de zevende plaats. Zij zetten in San Fran een punt achter een reeks van zes nederlagen op rij.

Portland kon nog eens winnen, van Orlando. Sterspeler Damian Lillard pakte uit met 30 punten en een geweldige dunk. Goed voor de beste ‘play’ van de dag.

In Miami viel er dan weer een record te noteren. The Heat won in de eigen FTX Arena nipt met 112-111 van Oklahoma City Thunder en dat met een perfect rapport vanop de vrijworplijn, met veertig treffers. Het vorige record van 39 treffers op rij stond sinds 1982 op naam van Utah Jazz. Dewayne Dedmon was de enige Heat-speler die nadien niet vierde, hij ging in de clinch met zijn coach.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Dallas Mavericks gingen met 113-101 onderuit tegen de LA Clippers. Luka Dondic scoorde 43 punten, maar kwam tijdens de wedstrijd ook zwaar ten val. “Ach, ik verloor gewoon mijn balans. Ik voel me goed, het is niets”, lachte de Sloveen na afloop.”