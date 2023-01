“Ik voel me niet zo goed…”: journaliste wordt onwel tijdens live verslag

Jessica Robb, een Canadese verslaggeefster van CTV, deed zondag verslag aan presentatrice Nahreman Issa vanuit Edmonton toen ze plots over haar woorden begon te struikelen. “Sorry, Nahreman,” zei Robb in de beelden die TMZ maandag uitzond. “Ik voel me niet zo goed op dit moment en ik sta op het punt om.....”. De journaliste leek vervolgens haar evenwicht te verliezen, maar wat er verder gebeurde is niet duidelijk.