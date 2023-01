Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska stranden in tweede ronde in Hobart

Ysaline Bonaventure (WTA 92) en Maryna Zanevska (WTA 87) hebben zich woensdag allebei niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA 250-toernooi in het Australische Hobart (hard/259.303 dollar).

Bonaventure moest in de tweede ronde in twee sets het hoofd buigen voor de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 84), na 1 uur en 42 minuten stonden de 7-6 (7/1), 6-3 setstanden op de tabellen.

Voor een plaats in de halve finales speelt Davis tegen de winnares van het duel tussen Alison Van Uytvanck (WTA 70) en de Chinese Wang Xinyu (WTA 89). Die partij vindt later op de dag plaats.

Vorige week bereikte Bonaventure in Auckland voor het eerst in haar carrière de halve finales van een WTA-toernooi.

Ook Zanevska werd uitgeschakeld in de tweede ronde. De kwalificatiespeelster, die een ronde eerder nog Elise Mertens (WTA 27) had geklopt, verloor in twee sets van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 280). Het werd 6-2 en 6-3 na 1u08.