Code geel: KMI waarschuwt voor veel regen en wind

Er trekt woensdagavond en donderdag een buienzone door het land, met neerslaghoeveelheden die kunnen oplopen tussen 20 en 40 liter per kubieke meter of lokaal zelfs meer. Het KMI kondigt dan ook code geel af voor regen van 19.00 uur woensdagavond tot donderdagavond 20.00 uur en dit voor het hele land. Vrijdag wordt het droger met enkele plaatselijke buien.

In de loop van woensdagnacht en donderdag waait er een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur. In de loop van donderdagnamiddag neemt de naar het westzuidwesten draaiende wind in kracht af. Code geel voor wind geldt van 4 uur woensdagnacht tot donderdag 14 uur, ook voor het hele land.