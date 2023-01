Britse politie voert onderzoek naar pakket met uranium op luchthaven van Heathrow

De Britse politie voert een onderzoek naar een pakket met uranium, dat in beslag is genomen op de luchthaven van Heathrow in Londen. Dat zegt de politie.

Het uranium zat in een lading schroot. De speurders proberen te achterhalen of dat komt door een “verkeerde handeling” in Pakistan, aldus de Britse omroep BBC. Douaniers ontdekten het pakket op 29 december tijdens een routinecontrole, aldus de politie. Volgens de tabloid The Sun kwam het uit Pakistan aan boord van een toestel dat was opgestegen in Oman.

“Ik wil de bevolking geruststellen: de hoeveelheid besmet materiaal is erg laag, en onderzoek stelde vast dat er geen enkel gevaar is voor de bevolking”, aldus politiecommandant Richard Smith aan de Britse pers.