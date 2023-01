Geen prijs voor Belgische ‘Close’ op comeback van de Golden Globes

Colin Farrell werd bekroond als beste acteur in een musical- of comedyfilm voor zijn rol in ‘The Banshees of Inisherin’. — © via REUTERS

De film ‘Close’ van de Belgische regisseur Lukas Dhont heeft geen Golden Globe gewonnen. De award voor Beste niet-Engelstalige film ging naar de Argentijnse film ‘Argentina, 1985’. Na twee jaar in mineur waren de belangrijke film- en tv-prijzen terug in volle glorie voor hun tachtigste editie. ‘The Fabelmans’ (drama) en ‘The Banshees of Inisherin’ (komedie) wonnen de prijzen voor de beste films.

Close was een van de vijf genomineerden in de categorie Beste niet-Engelstalige film. De Golden Globes waren in het verleden een goede graadmeter voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen die eind maart worden uitgereikt. Close is de Belgische Oscarinzending en haalde de shortlist van vijftien films in de categorie Beste internationale speelfilm. Op 24 januari zal duidelijk worden of de film van Dhont bij de vijf genomineerden is.

Op deze tachtigste editie van de Golden Globes was The Banshees of Inisherin de grootste kanshebber met acht nominaties. De komedie wist er daar drie van te verzilveren: Beste film (musical/komedie), Beste acteur voor Colin Farrell en Beste scenario voor Martin McDonagh.

The Fabelmans van Steven Spielberg won twee keer: Beste film (drama) en Beste regisseur. Spielberg won die laatste Golden Globe eerder al voor Saving Private Ryan in 1999 en voor Schindler’s List in 1994.

Steven Spielberg won twee keer met zijn autobiografische film. — © Invision

Andere belangrijke winnaars waren Austin Butler, voor zijn rol in Elvis, Cate Blanchett voor haar rol in Tár en Michelle Yeoh voor haar rol in Everything Everywhere All at Once.

De Golden Globes bekronen ook televisieseries. Productiehuis HBO viel in de prijzen met House of the Dragon en The White Lotus, ABC met Abbott Elementary.

(Bekijk onderaan de lijst met alle winnaars)

Onder de belangrijke kanshebbers die naast een beeldje grepen, waren Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Better Call Saul, The Crown, Only Murders in the Building en Wednesday.

“Ik ben hier omdat ik zwart ben”

De Golden Globes maakten dit jaar een comeback in volle glorie, na twee jaar in mineur door de coronapandemie en schandalen rond corruptie, seksisme, intimidatie en discriminatie van de organiserende Hollywood Foreign Press Association. De awardshow werd daardoor vorig jaar zelfs niet uitgezonden op tv. Na een reeks hervormingen ging de zender NBC nu akkoord om de ceremonie opnieuw uit te zenden.

Gastheer Jerrod Carmichael koos ervoor de controverse niet onder de mat te vegen, maar die centraal te stellen in zijn openingstoespraak. “Ik ben hier omdat ik zwart ben”, zei de comedian, die vertelde dat hij thuis thee aan het drinken was toen hij een telefoontje kreeg en gevraagd werd om “het zwarte gezicht van een omstreden witte organisatie te worden”. Hij vroeg naar eigen zeggen een vriendin om raad, die wilde weten hoeveel hij betaald zou worden. Toen hij “500.000 dollar” antwoordde, zei ze dat hij het moest doen.

Carmichael grapte ook nog dat hij moest gaan luisteren naar een uiteenzetting door het hoofd van de Hollywood Foreign Press Association over hoe de organisatie had gewerkt om diverser te worden, maar dat het hem niets kon schelen: hij had de job aanvaard toen hij dacht dat de organisatie helemaal niet veranderd was.

De comedian verwees ook naar de Golden Globes die acteur Tom Cruise terugstuurde na alle schandalen. Carmichael had de drie beeldjes zogezegd backstage gevonden en stelde voor om ze te ruilen voor een “veilige terugkeer van Shelly Miscavige”, de vermiste vrouw van de leider van Scientology, de sekte waar ook Cruise deel van uitmaakt. Het grapje leek het publiek nogal ongemakkelijk te maken, net als een mop over Whitney Houstons overlijden in een hotelkamer: “We zijn live vanuit het hotel dat Whitney Houston doodde, de Beverly Hilton, dus dat is heel opwindend, mensen!”

Ook met Will Smith, die op de Oscars comedian Chris Rock sloeg op het podium, stak de comedian de draak. Smith kreeg volgens hem de award voor “beste uitbeelding van mannelijkheid op tv”. Ook collega-comedian Eddie Murphy, die een carrièreprijs in ontvangst mocht nemen, grapte over het beruchte Oscars-moment. Hij zei dat er drie sleutels zijn tot succes: “Betaal je belastingen, moei je met je eigen zaken en hou de naam van de vrouw van Will Smith uit je fucking mond!”

Schiet niet op de pianist

Naast al dan niet gesmaakte grapjes maken, probeerde Carmichael ook zijn publiek in toom te houden, dat rumoerig en volgens dronken was omdat er geen eten geserveerd zou zijn. De gastheer riep herhaaldelijk op om stiller te zijn.

Hij probeerde daarnaast pianiste Chloe Flower buiten schot te zetten, nadat ze zowel door awardwinnaars als kijkers (via Twitter) bekritiseerd werd. De gevierde muzikante zou ingeschakeld zijn om winnaars duidelijk te maken dat ze hun toespraken moesten afronden, maar zou dat zo ijverig doen dat bijvoorbeeld een eerbetoon van Elvis-acteur Austin Butler aan zijn overleden moeder werd verstoord. Actrice Michelle Yeoh riep haar zelfs “hou alstublieft je mond, ik zou je in elkaar kunnen slaan” toe. Maar volgens Carmichael was de pianomuziek vooraf opgenomen.

Voor de piano hen de mond kon snoeren, slaagden meerdere awardwinnaars, onder wie Yeoh, erin om inspirerende verhalen te vertellen van hoe ze het ondanks tegenslagen of tegen de verwachtingen in konden maken in Hollywood. Regisseur, scenarist en producer Ryan Murphy, die een carrièreprijs kreeg uit handen van het LGBTQ-icoon Billy Porter, focuste op hoe moeilijk het is om een “LGBTQ kind” te zijn, voor hij succesvolle queer acteurs prees. “Mijn missie was om van de onzichtbaren en de ongeliefden de helden te maken die ik wilde zien maar nooit zag in popcultuur.”

Ryan Murphy krijgt een carrièreprijs uit handen van Billy Porter. — © AP

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski kreeg het woord, via een videoboodschap. Hij benadrukte dat er “geen derde wereldoorlog” zal komen, en dat hij iedereen bij hem en zijn volk wil hebben als ze de overwinning behalen.

Dit waren alle winnaars:

Beste dramafilm: The Fabelmans

Best musical- of comedyfilm: The Banshees of Inisherin

Beste dramareeks: House of the Dragon

Beste musical- of comedyreeks: Abbott Elementary

Beste beperkte serie of tv-film: The White Lotus: Sicily

Beste niet-Engelstalige film: Argentina, 1985

Beste animatiefilm: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Beste actrice in een dramafilm: Cate Blanchett (Tár)

Beste acteur in een dramafilm: Austin Butler (Elvis)

Beste actrice in een musical- of comedyfilm: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Beste acteur in een musical- of comedyfilm: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Beste acteur in een dramareeks: Kevin Costner (Yellowstone)

Beste actrice in een dramareeks: Zendaya (Euphoria)

Beste acteur in een beperkte serie of tv-film: Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Best actrice in een beperkte serie of tv-film: Amanda Seyfried (The Dropout)

Beste actrice in een musical- of comedyreeks: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Beste acteur in een musical- of comedyreeks: Jeremy Allen White (The Bear)

Beste actrice in een bijrol in een film: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Beste acteur in een bijrol in een film: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Beste actrice in een bijrol in een tv-serie: Julia Garner (Ozark)

Beste acteur in een bijrol in een tv-serie: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Beste actrice in een bijrol in een beperkte serie of tv-film: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Beste acteur in een bijrol in een beperkte serie of tv-film: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Beste regisseur van een film: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Beste screenplay voor een film: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Beste muzieknummer in een film: ‘Naatu Naatu’ door M.M. Keeravani (RRR)

Beste filmmuziek: Justin Hurwitz (Babylon)