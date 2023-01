Ruim 600 extra politieagenten naar Brasilia gestuurd na bestorming regeringsgebouwen

Vanuit heel Brazilië worden 600 extra politieagenten naar de hoofdstad Brasilia gestuurd in de nasleep van de bestorming van regeringsgebouwen door aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro. Dat heeft de lokale krant Folha de S. Paulo gemeld.

Zondag bestormden duizenden relschoppers de gebouwen van het parlement, het Hooggerechtshof en de president. Ze weigeren het verlies van de extreemrechtse Bolsonaro te erkennen. Honderden onruststokers werden opgepakt en de politie ontruimde ook een protestkamp.

Bolsonaro heeft intussen het ziekenhuis in Florida verlaten, waar hij was opgenomen wegens buikpijn. Aan de zender CNN Brasil zei hij vervroegd naar Brazilië te willen terugkeren. Normaal zou hij tot het einde van de maand in de Verenigde Staten blijven.