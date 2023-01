Minister Matthias Diependaele (N-VA) versluist half miljard van sociale woningen naar privé voor betaalbare huurwoningen

Het deed vorig jaar heel wat stof opwaaien: Matthias Diependaele (N-VA) krijgt ondanks de lange wachtlijsten het beschikbare geld voor sociale woningen niet opgesoupeerd. Dus wilde de minister van Wonen een pot van een half miljard euro aan de privémarkt geven. Na een discussie binnen de Vlaamse regering zet Diependaele door met dat plan. Hij maakt 575 miljoen euro subsidies vrij voor bouwpromotoren, die een project moeten opzetten waarbij minstens een derde sociale huurwoningen en minstens een derde betaalbare private huurwoningen gebouwd worden. Op die manier moeten er ruim 6.000 betaalbare huurwoningen bijkomen.

De helft van die woningen zullen klassieke sociale woningen zijn, die via woonmaatschappijen worden verhuurd. De andere helft zijn betaalbare huurwoningen, een gloednieuw concept. De huurder krijgt bij zo’n woning een korting van minstens 15 procent in vergelijking met de normale markthuurprijs. 800 euro wordt dus 680 euro. Niet iedereen kan gebruikmaken van het systeem. Er zijn een aantal voorwaarden, zoals een inkomensgrens. Een alleenstaande mag jaarlijks maximaal 46.170 euro verdienen, voor een koppel is dat 65.960 euro. “Zo zorgen we dat het nieuwe betaalbaar aanbod bij de juiste doelgroep terechtkomt. We concentreren zo onze inspanningen op zij die het meeste nood hebben aan ondersteuning in hun zoektocht naar een betaalbare woonst”, zegt Diependaele.