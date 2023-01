Mama van doodgeschoten Firdaous (11) reageert: “Mijn broer treft geen enkele schuld”

“Mijn broer treft geen enkele schuld.” Aan het woord is Naziha El B. (44), de mama van het 11-jarige meisje dat maandagavond om het leven kwam toen ze dodelijk getroffen werd door een kogel. Ze is woedend dat haar familie opnieuw ‘geviseerd’ wordt als vermeende drugsclan. “Alsof het nog niet erg genoeg is om een kind te verliezen. Firdaous was een prinsesje met een gouden hart.”