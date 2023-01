Paul Pogba mag eindelijk weer trainen en kan eind januari debuut maken voor Juventus

Pogba kwam nog niet in actie voor Juventus sinds hij in de zomer terugkeerde na zes jaar voor Manchester United te hebben gevoetbald. De 29-jarige middenvelder moest zich in september aan zijn knie laten opereren en miste daardoor met Frankrijk het WK in Qatar. Hij was er in de finale tegen Argentinië wel bij als toeschouwer.

Naar verwachting kan Pogba eind januari zijn rentree maken. Volgens de sportkrant La Gazzetta dello Sport wil Juventus geen onnodig risico met hem nemen en is het voornaamste doel dat de Fransman er halverwege februari in de Europa League tegen FC Nantes weer bij is.