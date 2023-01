Nog geen nummer 83: levende legende Mikaela Shiffrin kan slalom van Flachau niét winnen

Mikaela Shiffrin moet nog even wachten op haar 83ste wereldbekerzege alpijnse ski. De 27-jarige Amerikaanse moest dinsdag de Slovaakse olympische kampioene Petra Vlhova laten voorgaan in de slalom in het Oostenrijkse Flachau.

Vlhova, in de eerste run 17 honderdsten van een seconde sneller dan Shiffrin, liet na twee runs een chrono van 1:51.95 optekenen. Ze bleef zo Shiffrin met 0.43 voor. De Duitse Lena Dürr werd derde op 0.85. Voor Vlhova is het de eerste WB-zege van het seizoen, na zeven podiumplaatsen. De Slovaakse won al 27 wereldbekerwedstrijden in haar carrière.

Kim Vanreusel finisht niet in eerste run

Met haar zege in de reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora won Shiffrin zondag voor de 82ste keer in haar carrière een wereldbekerwedstrijd. Ze kwam zo op gelijke hoogte van haar landgenote en recordhoudster Lindsey Vonn. Bij de mannen doet alleen de Zweed Ingemar Stenmark met 86 zeges nog beter.

Shiffrin blijft aan de leiding in de algemene WB-stand met 1195 punten. Vlhova is haar eerste achtervolgster met 796 punten. Shiffrin voert ook het slalomklassement aan, met 605 punten. De Zwitserse Wendy Holdener, dinsdag vierde, volgt op de tweede plaats met 470 punten. Vlhova is derde met 460 punten.