“Anderlecht-ploegmaat overtuigde Francis Amuzu om voor Ghana te kiezen, en niet voor Rode Duivels”

Volgens de Ghanese pers heeft Francis Amuzu (23), flankspeler van Anderlecht, gekozen voor de nationale ploeg van Ghana. Amuzu is Belg maar heeft Ghanese ouders. Hij speelde al bij de U19 en U21 voor de Rode Duivels, maar zou nu Ghana verkiezen.

Volgens de Ghanese website www.3news.com is Francis Amuzu vanaf nu speelgerechtigd voor Ghana. Amuzu werd geboren in het Ghanese Accra, Ghana, maar verhuisde op zeer jonge leeftijd naar België. Daar kwam hij bij Anderlecht terecht.

Hij speelde al in het shirt van de Rode Duivels bij de U19 en U21, maar nog niet bij de elite. Hij werd in 2021 door Roberto Martinez opgeroepen voor de UEFA Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland, maar speelde geen enkele minuut.

“Verplicht om voor mijn moederland te spelen”

In een brief aan de FIFA motiveert Amuzu zijn beslissing om voor Ghana te spelen: “De motivatie achter deze beslissing is dat ik het als een verplichting beschouw om voor mijn moederland te spelen, aangezien mijn ouders Ghanees zijn.”

Volgens de Ghanese pers speelde Majeed Ashimer, ploegmaat van Amuzu bij Anderlecht, een sleutelrol bij het nemen van zijn beslissing om van nationaliteit te wisselen. Nu het verzoek is ingewilligd, hoopt Amuzu op een eerste selectie voor de Black Stars in maart.