Nieuwjaarsjogging in Bilzen brengt 150 lopers aan de start

De atletiekfanaten openden het jaar in Bilzen door de loopschoenen aan te trekken en deel te nemen aan de traditionele Nieuwjaarsjogging.

“Het weer was een beetje een spelbreker. Maar er daagden toch 150 enthousiaste lopers op deel te nemen aan dit spetterend event”, stelt coördinator Peter Thijs. Voor Bilzen Run en Bilzen Beweegt was dit alweer de 15de editie. “De keuze bestond uit de 5 of 10 kilometer. Het parcours liep onder andere langs de achterzijde van het rusthuis, Alden Biesen, Leterweg en zo terug naar de Markt.

Bij de start van de Niuwjaarsjogging op de Markt in Bilzen — © Patrick Smets

Vrijwilligers van Bilzen Beweegt samen met de motards van MC Lotus zorgden voor de begeleiding en het vrijhouden van de verkeerspunten”, aldus de organisatoren. De jongste deelnemer was amper 6 jaar, de oudste een sportieve 70-tiger. Voor de meeste was het de start van een sportief jaar. “De loopschoenen zullen weer vaak worden aangetrokken”, lachen de sportievelingen. (JoGe)

Johnny Geurts