“Wisselvallig. In de nacht naar donderdag gaat het hard waaien”

Bij zonsopkomst is het een graad of 11, in de vroege namiddag staat er ongeveer 9°C op de thermometer.

Net als op dinsdag zal de wind naar de avond toe aanwakkeren van gemiddeld 4 Beaufort naar 5 Beaufort.

‘s Avonds zijn er rukwinden mogelijk tot zo’n 60 km/u. In de nacht naar donderdag kan er soms zelfs een uitschieter tot dicht in de buurt van 80 km/u inzitten. Het blijft wisselvallig met regen of buien.

