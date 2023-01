Tourmalet en Angliru blikvangers van Vuelta 2023, die (zonder Remco Evenepoel) start met ploegentijdrit in Barcelona

Eén ding is nu al zeker, de opvolger van Remco Evenepoel zal een aardig stukje bergop kunnen rijden: de Vuelta 2023 is er eentje voor de klimmers

De 78ste Ronde van Spanje gaat op 26 augustus in Barcelona van start met een ploegentijdrit van 14,6 kilometer. Onderweg moet er heel veel worden geklommen, met onder meer de Tourmalet en de Angliru, waarna op 17 september in Madrid de opvolger van Remco Evenepoel wordt gekroond.

Organisator Unipublic presenteerde dinsdagavond het parcours van La Vuelta 2023. Voor de tweede keer in de geschiedenis gaat de Spaanse ronde van start in Barcelona. Ditmaal met een ploegentijdrit. De tweede etappe vertrekt vanuit de stad Mataró en eindigt op de Montjuïc in Barcelona.

Na de eerste twee aankomsten in Barcelona trekt het peloton vanuit Súria naar Andorra, voor een eerste bergrit.

In totaal zijn er zeven bergritten, twee vlakke ritten met een aankomst bergop, zes overgangsritten en vier vlakke ritten. Er is ook een individuele tijdrit van 25 km.

Uitkijken is het ook naar de aankomst in Frankrijk, op de Tourmalet. Die wordt voor het eerst beklommen in de Vuelta. “De Tourmalet wordt een mijlpaal in de geschiedenis van onze ronde en wordt de grote blikvanger dit jaar, samen met de Angliru (rit 17)”, zegt wedstrijddirecteur Javier Guillen. “We blijven ook zoeken naar nieuwe bergen om te finishen, om geweldige koers te laten zien. In die zoektocht hebben we klimmen gevonden in Larra-Belagua, Cruz de Linares en Bejes, maar ook bergpassen als Larrau en Issarbe.”

Titelverdediger Remco Evenepoel komt in principe niet aan de start. Hij heeft dit jaar zijn zinnen gezet op de Giro.

RITTENSCHEMA

26/08: Rit 1: Barcelona – Barcelona (14,6 km, ploegentijdrit)

27/08: Rit 2: Mataró – Montjuïc/Barcelona (181,3 km)

28/08: Rit 3: Súria – Arinsal/Andorra

29/08: Rit 4: Andorra La Vella – Tarragona

30/08: Rit 5: Morella – Burriana

31/08: Rit 6: La Vall d’Uixó – Observatorio Astrofísico de Javalambre

01/08 Rit 7: Utiel – Oliva

02/08: Rit 8: Dénia – Xorret de Cati

03/08 Rit 9: Cartagena – Caravaca de la Cruz

05/09: Rit 10: Valladolid – Valladolid (tijdrit)

06/09: Rit 11: Lerma – La Laguna Negra

07/09: Rit 12: Ólvega – Zaragoza

08/09: Rit 13: Formigal – Col du Tourmalet

09/09: Rit 14: Sauveterre-de-Béarn – Larra Belagua

10/09: Rit 15: Pamplona – Lekunberri

12/09: Rit 16: Liencres Playa – Bejes

13/09: Rit 17: Ribadesella – Alto de l’Angliru

14/09: Rit 18: Pola de Allande – La Cruz de Linares

15/09: Rit 19: La Bañeza – Íscar

16/09: Rit 20: Manzanares El Real – Guadarrama

17/09: Rit 21: Hipódromo de la Zarzuela – Madrid