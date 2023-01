Recht voor de raap. Zo is Jelte Maan, technisch directeur bij Greenyard Maaseik. Over Ceske Budejovice, de Europese tegenstander van woensdag: “dat mag geen obstakel vormen.” Over zijn eerste half seizoen als TD: “ik betaal nog leergeld.” En over zijn spelersgroep: “ze zijn nog te lief voor elkaar.”