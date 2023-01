Oude kunstwerken vlakbij Vlinderwandeling in Lommel worden opgeruimd

Er was ongerustheid omdat het muurtje met gekleurd doorkijkglas afgebroken was vlakbij het wandelpad. Maar het gaat om opruimwerken. — © gvb

Op sociale media was onrust ontstaan over vermeend vandalisme langs de Vlinderwandeling in Kattenbos. Het muurtje met gekleurd doorkijkglas bleek afgebroken en ligt in puin vlakbij het wandelpad. “Het gaat niet over vandalenstreken, maar we zijn bezig met het opruimen van kunstmatige landschapselementen die werden opgericht in het kader van een vroegere kijkwandeling”, verduidelijkt burgemeester Nijs.

Heel wat van die constructies bleken na ruim tien jaar de tand des tijds niet zo goed te hebben doorstaan. “Ze waren ten prooi gevallen aan vandalisme of gewoon afgeleefd, en het zou te duur zijn om ze te herstellen. Daar komt bij dat het wandeltraject nadien een opwaardering heeft gekregen tot een Vlinderwandeling in samenwerking met landschapskunstenaar Will Beckers.”