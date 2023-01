Vrienden schrijven brief voor overleden Bo (24): “Elke kriek of Strongbow zal ons aan jou doen denken”

De leden van jeugdhuis De Kaller in Zutendaal zijn net als de familie van Bo Gilissen (24) zwaar aangedaan door zijn overlijden vorige zaterdag. In een brief die bij zijn uitvaart wordt voorgelezen willen zijn vrienden hem blijven herinneren zoals ze hem kennen. “Een kriek of Strongbow zal nooit meer besteld worden zoals jij dat deed.”

Bo Gilissen. — © rr

Hartfalen

De 24-jarige Bo Gilissen overleed zaterdagnacht aan hartfalen tijdens een nieuwjaarsfeest in jeugdhuis De Kaller in Zutendaal. Nadat hij onwel was geworden, probeerden omstaanders en de hulpdiensten hem nog te reanimeren. Maar het mocht niet meer baten. De uitvaart van Bo vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de parochiekerk O.L.V. Ten Hemelopneming in Zutendaal.(Chris Nelis)

Hieronder lees je de integrale brief van de leden van De Kaller:

Lieve Bo,

De eerste weken zal het voor ons toch allemaal heel vreemd gaan aanvoelen. De kaller binnen stappen, maar jou niet meer zien. Je stond er, alle openingsdagen, vaak zelfs al voordat de deuren open waren. Op evenementen ook steeds van de partij, op het volgende evenement zal het toch even slikken worden voor ons..

Een kriek of een strongbow zal nooit meer besteld worden zoals jij dat deed. Een ‘frambooske’ of ‘ne rooie’ of ‘mijn merk’.. En dan was het gokken welke van de 2 je bedoelde.

Elk frambooske of elke strongbow die wij nog gaan vastnemen, zal ons herinneren aan jou. Maar ze zullen steeds blijven klaar staan voor jou.

Je speelde ook graag bierpong, ahwel, de volgende bierpong spelen we op jou en drinken we samen dit bier, op jou!

Vergeten zullen we jou hierbij nooit, jou foto zal steeds bij ons blijven, langs de bierpong, waar je zelf graag stond om te spelen.

Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Tot ooit. We zullen je nooit vergeten lieve Bo, we zullen steeds aan je denken.

Veel sterkte aan de hele familie en al zijn vrienden.

De Kaller.