Vrouw bijt van zich af als man haar seksueel intimideert op bus: “Het is genoeg!”

De 19-jarige Esmé uit het Verenigd Koninkrijk moest zich enkele weken geleden flink verzetten toen een man haar benaderde op een bus in Londen. De Britse filmde hoe de man ongepaste gebaren maakte en haar vervolgens wilde kussen. Het is niet duidelijk of ze man heeft aangegeven, maar ze plaatste de video op TikTok. “Ik heb de ergste momenten eruit geplukt”, schrijft ze over de oorspronkelijk vijf minuten durende video.