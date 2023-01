Emotionele terugkeer bij Dortmund: spits Sébastien Haller speelt weer na kankerbehandeling: “Geweldig moment”

Sébastien Haller heeft enkele maanden na zijn tweede operatie vanwege teelbalkanker een verrassend snelle rentree gevierd. In het Spaanse Marbella mocht de aanvaller invallen in de 74ste minuut in een oefenmatch tegen Fortuna Düsseldorf (5-1 zege), zijn eerste minuten in het shirt van Borussia Dortmund.