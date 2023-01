VIDEO. Waanzin! Renner van INEOS steekt op training auto’s voorbij met een snelheid van 90 km/u

Trainen op openbare wegen: het is niet zonder gevaar voor de profwielrenners. Maar soms zoeken zelf de gevaren op. Zoals Daniel Felipe Martinez. De 26-jarige Colombiaan van INEOS Grenadiers postte een filmpje op sociale media van een training in zijn thuisland. Daarop is te zien dat de klimmer (hij won vorig jaar de Ronde van het Baskenland en in 2020 het Criterium du Dauphiné en een rit in de Tour) bij een afdaling snelheden haalt van 90 km/u en tussendoor voertuigen voorbijsteekt. Gelukkig liep het goed af.