Feesten met Drake en een lapdance van Justin Bieber: ‘Big brother’-kandidate Charlotte (27) leefde tussen de sterren in Hollywood

‘Big brother 2023’ is begonnen, en meteen laat een bewoner zich opvallen: de 27-jarige Charlotte Denamur uit Middelkerke steekt niet onder stoelen of banken dat ze als nanny werkte voor Hollywoodsterren. Maar ze komt ook net uit een zware periode. Op korte tijd verloor ze haar vader, oma en opa. “Ik heb geleerd dat het leven kort is. Daarom doe ik mee aan Big brother.”