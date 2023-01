De Alkense Lotte Dekoning (37) ging noodgedwongen op zoek naar biologische alternatieven toen bleek dat ze allergisch is voor haarkleuringen. — © Karel Hemerijckx

Alken/Hasselt

Haarkleuring op basis van planten, shampoos zonder schadelijke stoffen … We zijn ons steeds meer bewust van onze gezondheid en het milieu, en dat verwachten we ook van onze kapper. Biologisch kapsalon KNAP opende zopas een tweede zaak in Hasselt. En ook de Belgische kappersfederatie spreekt van een trend.