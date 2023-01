Verdacht van meerdere drugszaken, maar nooit veroordeeld: dit is de familie van doodgeschoten elfjarig meisje

In vluchtoord Dubai leven nonkels Othman en jongere broer Younes “El Magico” El B. in de grootst mogelijke luxe. Naziha El B., zus van de twee gezochte drugscriminelen én mama van het doodgeschoten elfjarig meisje in Merksem, is volgens onze informatie zelf zuiver op de graat. Dat kan niet gezegd worden van de broer van het betreurde meisje. Een inkijk in beide families.