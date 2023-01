Drie gewonden bij frontale botsing in Zutendaal, zwaargewonde bestuurder bevrijd

Op de Stalkerweg in Zutendaal is dinsdag in de vooravond een zwaar ongeval gebeurd. Twee auto’s botsten frontaal tegen elkaar. Drie inzittenden raakten gewond. Eén bestuurder liep zware verwondingen op en moest bevrijd worden door de brandweer.

Rond 16.50 uur kwam het dinsdag tot een frontale botsing tussen de twee wagens in een bocht van de Stalkerweg. In de ene auto vielen twee lichtgewonden. In de andere raakte de bestuurder zwaargewond. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om de chauffeur uit het wrak te bevrijden. De drie gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De zwaargewonde bestuurder is stabiel.

Door het ongeval werd de Stalkerweg volledig afgesloten, wat voor verkeershinder zorgde. Het verkeer werd omgeleid. cn