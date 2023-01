Morrissey keert na 8 jaar terug naar België

Acht jaar geleden is het dat Morrissey (63) nog optrad in ons land. Op 15 en 16 maart keert de Britse zanger terug, met twee exclusieve concerten in Antwerpen en Brussel.

Als oprichter en frontman van The Smiths kweekte Morrissey een hondstrouwe achterban. Intussen treedt hij al 35 jaar solo op en stond hij in eigen land met zestien albums in de top tien. Bij ons staat vooral zijn laatste passage op de Lokerse Feesten in 2011 in het collectieve geheugen gegrift: toen liet Morrissey – een overtuigde veganist – alle verkoop van vlees verbieden. Tot grote woede van de bezoekers die naar de lokale paardenworst snakten.

Desondanks blijft Morrissey ook in België geliefd. Op woensdag 15 maart geeft hij een naar zijn normen intiem concert in de Stadsschouwburg Antwerpen, een dag later speelt hij in de Bozar in Brussel. Tickets zijn hier te koop, vanaf vrijdag 13 januari om 10 uur.(dvg)