Belgische veroordeelde (29) voor terrorisme opgepakt in Boedapest

Een Belgische vrouw (29) die veroordeeld was voor deelname aan terrorisme en voorwaardelijk was vrijgelaten, is op 4 januari opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest terwijl ze op weg was naar Turkije. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Eén van de voorwaarden voor haar vrijlating was een reisverbod naar Turkije, aldus het parket.