Oude bekende van Eden Hazard is kandidaat om bondscoach van Rode Duivels te worden, ook Andrea Pirlo stuurde sollicitatie

De Fransman Claude Puel heeft ook zijn kandidatuur als nieuwe coach van de Rode Duivels ingestuurd. Het is een oude bekende van Eden Hazard, want Puel liet de gewezen aanvoerder van de Rode Duivels in 2008 debuteren bij Lille OSC. Zijn kandidatuur komt bovenop de stapel sollicitanten waar intussen ook de gewezen Italiaanse sterspeler (maar matige coach) Andrea Pirlo toe behoort.

Claude Puel (61) is een oude bekende voor Bart Verhaeghe, die ook in 2016 als toenmalig ondervoorzitter van de voetbalbond de zoektocht naar een opvolger voor Marc Wilmots leidde. Verhaeghe, nu ook als extern adviseur in de Task Force die een nieuwe bondscoach moet vinden, koos uiteindelijk voor Roberto Martinez maar Claude Puel zat toen net als Dick Advocaat, Rudi Garcia, Ralf Rangnick en Martinez in de laatste selectieronde van vijf ultieme kandidaten. Uiteindelijk kwam hij niet op gesprek - dat waren alleen Garcia, Rangnick en Martinez - maar het duidt wel op zijn blijvende interesse om Belgisch bondscoach te worden.

Claude Puel is evenmin een onbekende voor Eden Hazard. De Franse coach liet in november 2007 de toen pas 16-jarige Hazard in het A-elftal van Lille OSC debuteren tijdens een uitwedstrijd op Nancy. Onder Puel speelde Hazard in het seizoen 2007-08 de als Rode Duivel gestopte ex-aanvoerder nog drie keer mee alvorens zelf naar Olympique Lyon te vertrekken. Puel kent ook Youri Tielemans want voor de Fransman uit het zuiden in februari 2019 bij Leicester City werd ontslagen, had hij er de Belgische middenvelder onder zijn hoede.

© AFP

Franse kroonprins

In zijn beginjaren was Puel de kroonprins in de Franse trainerswereld. Als ex-speler van AS Monaco werd hij er in 1999 hoofdtrainer en veroverde in zijn eerste jaar als trainer meteen de landstitel. Tussen 2002 en 2008 was hij trainer van Lille OSC, won er in 2004 de UEFA Intertoto Cup en eindigde telkens hoog in de eindstand. Hij trok in 2008 naar het dan in Frankrijk allesoverheersende Olympique Lyon maar na zeven titels op rij in de voorgaande seizoenen kon Puel in de drie jaar dat hij er aan de slag was de club geen nieuwe titel schenken. Na vier jaar bij OGC Nice was hij in 2016 ook in beeld bij Anderlecht maar paars-wit koos uiteindelijk voor René Weiler.

Zoals één van de eigenschappen van de nieuwe bondscoach volgens de Task Force dient te zijn, heeft hij wel internationale ervaring want hij was ook aan de slag in de Premier League bij Southampton (2016-17) en Leicester City (2017-19). Hij zit intussen een jaar zonder werk. Zijn laatste job was een passage bij Saint-Etienne waar hij een Franse bekerfinale verloor en in december 2021 werd ontslagen. Op zijn palmares prijkt dus alleen een Franse titel en Trophée de Champions met Monaco en een Intertoto Cup met Lille OSC.

Andrea Pirlo

De CV van Claude Puel is één van de meer dan honderd kandidaturen die op de voetbalbond belandden. Naast die van de reeds genoemde Hervé Renard (nu aan de slag als bondscoach van Saoedi-Arabië) ligt daar ook de kandidatuur van Andrea Pirlo bij. De 43-jarige gewezen sterspeler van onder meer AC Milan en Juventus werd met Italië in 2006 wereldkampioen maar kende tot hiertoe een belabberde trainerscarrière. Hij werd in 2021 na één seizoen ondanks al zijn verdiensten als speler aan de deur gezet bij Juventus en is op dit moment coach van het Turkse Fatih Karagümrük, de huidige tiende in de Super Lig, waar hij de 21-jarige Belg Adnan Ugur onder zijn hoede heeft.